«Россия поддержит»: президент Ирана ожидает помощи на фоне атак США и Израиля

Иран надеется, что Россия использует свой международный потенциал для защиты законных прав исламской республики на фоне атак США и Израиля. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
Президент Ирана сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину в телефонном разговоре.
«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — цитирует Пезешкиана его пресс-служба.
Ранее Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор. Российский президент потребовал немедленно прекратить американо-израильскую агрессию против Исламской Республики.
Путин отметил, что все вопросы в Ближневосточном регионе должны решаться исключительно мирными способами и через переговоры.
Президент России выразил искренние соболезнования Ирану в связи с трагической гибелью Али Хаменеи, его близких, высокопрофильных представителей власти и многих мирных граждан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва поддерживает диалог с Тегераном, и этот процесс будет продолжаться в будущем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила убийства Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских руководителей. Она назвала их актом подлости. По ее словам, якобы «иранская угроза» использовалась как предлог для реализации плана США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Ближнего Востока к полному прекращению боевых действий. Он особо подчеркнул недопустимость любых атак, приводящих к человеческим жертвам, как на территории Ирана, так и в других государствах Персидского залива.
Захарова также осудила резко осудила страны Запада за игнорирование трагедии в иранской школе «Шаджаре Тайебе». Дипломат назвала «чудовищным» отсутствие соболезнований и преобладание агрессивной риторики в западном медиапространстве.
Трагедия произошла в начале обострения конфликта на Ближнем Востоке. В результате удара США и Израиля погиб 171 ребенок. Помимо детей, жертвами атаки стали 14 сотрудников учебного заведения.