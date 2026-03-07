«Флорида» обыграла «Детройт» в НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей хет-триком отметился нападающий Мэттью Ткачук (12, 41 и 59-я минуты). Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт (31).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Вратарь провел 44-й матч в сезоне и одержал 23-ю победу. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков.
Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Флорида» идет на седьмом месте с 65 очками после 63 матчей. «Детройт» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 77 очками после 63 встреч.
В ночь на 11 марта команды вновь сыграют друг с другом. Игра пройдет на льду «Флориды». Двумя днями ранее «Детройт» в гостях сыграет с «Нью-Джерси».
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил дисквалификацию в пять матчей за удар соперника клюшкой.