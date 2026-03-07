Ричмонд
Военнослужащие РФ ликвидировали колонну ВСУ в Сумской области

Российские военные разгромили колонну украинских войск в Сумской области, некоторые боевики попытались сбежать, но эта попытка провалилась.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные разгромили колонну Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что жители города Белополья рассказали, что через населённый пункт в направлении границы проследовала украинская колонна техники с живой силой. В частности, на технических остановках колонны несколько военных пытались расплатиться с жителями долларами.

«Большая часть националистов была уничтожена Северянами севернее населённого пункта, а оставшиеся в живых попытались просочиться в лесной массив восточнее Нескучного на позиции 103 обр ТерО, откуда врага выбили наши десантники», — говорится ва сообщении.

Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском направлении штурмовики РФ ведут бои на всей протяжённости участка. Украинские войска перебрасывает резервы, пытаясь остановить продвижение российских военных.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

