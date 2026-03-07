Ричмонд
В Башкирии на 8 Марта ожидаются снег, метель и гололедица

После снегопадов в регион придут 30-градусные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. В субботу, 7 марта, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит −5…-10°, на юге столбики термометров могут подняться до нуля.

В воскресенье, 8 марта, ожидается снег, ночью местами сильный. В отдельных районах возможна метель, на дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Ветер западный и северо-западный, умеренный, местами с сильными порывами. Ночью температура опустится до −10…-15°, днем будет −7…-12°.

В понедельник, 9 марта, ночью местами небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный и северный, умеренный, местами порывистый. Ночью похолодает до −26…-31°, на юге до −16…-21°. Днем столбики термометров покажут −15…-20°.

