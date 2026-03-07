«Изначально готовы к серьезным испытаниям»: как девушки-машинисты работают в метро

Время первых.
Первая бригада девушек-машинистов была сформирована в Ленинграде в 1955 году — с запуском метро. Работали — и мужчины, и женщины — тогда не по одному, а в паре: машинист и помощник машиниста. Некоторые из них проработали вплоть до 80-х годов. В 1978 году в Советском Союзе вышло постановление, определявшее перечень профессий, вредных для здоровья «слабого пола», и с того момента женщинам машинистами работать запретили.
Современные технологии позволили свести негативное воздействие на здоровье к минимуму. С 8 сентября 2020 года законодательные ограничения были сняты, и женщины вновь получили возможность работать в составе локомотивных бригад всех электропоездов. Теперь любая девушка, окончившая 11 классов, может пройти обучение и стать машинистом. Такой выбор делают и те, кто начинал карьеру в других сферах.
«На всех линиях сейчас работают 1?478 машинистов (из них 1?455 мужчин). Девушек, имеющих допуск к работе на линии, — 23 человека. На данный момент на рабочих сменах их 22 (одна в декретном отпуске). Еще восемь — проходят обучение на поездной практике (управляют поездом с машинистом-наставником), и шесть — учатся в Технической школе метрополитена», — рассказывает начальник пресс-службы Петербургского метрополитена Юлия Шавель.
В современной истории первые две девушки начали обучение в Технической школе Петербургского метрополитена в 2022 году, к самостоятельной работе после сдачи экзаменов они приступили в 2023-м. Удостоверения первым за полвека женщинам-машинистам — Дарье Яременко и Марии Сазоновой — торжественно вручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Девушки-машинисты изначально не робкого десятка, как показывает практика. Все они пришли из разных профессий, кто-то из авиации, с железной дороги, есть юристы и экономисты. Это люди, которые изначально готовы к серьезным испытаниям и морально, и физически», — отмечает Юлия Шавель.
Случай, но не случайность.
Петербурженка Ольга Данилова работает машинистом электропоезда третий год. «Должность звучит именно так — машинист, не машинистка. Хотя машинисткой я тоже успела поработать в свое время — была раньше секретарем-референтом, — шутя, отмечает она. — 13 октября 2023 года сдала экзамены, и меня сразу приняли на работу, тут же. Была пятница, 13-е, как сейчас помню. И на права я сдавала в пятницу, 13-го. Люблю это число».
Выбор профессии произошел благодаря случаю и… подруге. «У меня подружка маникюром занималась, в какое-то время стала параллельно учиться на водителя трамвая. Однажды она говорит: “Ты знаешь, в метро девушек набирают. Не хочешь работу поменять?” Сначала я подумала, что речь о дежурных, но когда поняла, что набирают девчонок-машинистов, тут же заинтересовалась».
Дальше был отбор — со строгой медкомиссией. Машинисты в первую очередь должны иметь отличное здоровье и, конечно, обладать стрессоустойчивостью — в условиях тоннеля приходится работать и действовать в одиночку, не говоря уже про долгое пребывание в ограниченном пространстве — кабине.
Есть и немало других нагрузок на организм. В первую очередь это испытание для глаз: освещение в тоннелях отключено с 1970-х годов, освещают их лишь фары поездов. «Может, вы обращали внимание, что при подъезде к станции стены выкрашены в белый цвет: это для того, чтобы снизить нагрузку перехода из темного пространства в яркую платформу станции», — поясняет руководитель Интерактивного центра истории Петербургского метрополитена Виктория Поликарпова. Влияет работа под землей и на сердечно-сосудистую систему — из-за разницы давления.
«Психологический фактор тоже никто не отменял, потому что и монотонность, и ситуации бывают разные. Неслучайно регулярно проводятся аварийные игры, выстраиваются разные сложные ситуации, и машинист должен принять единственно верное решение», — добавляет она.
Как обучают машинистов.
Теоретическое обучение проходит в Технической школе метрополитена. «Нас в группе трое девушек было, — рассказывает Ольга Данилова. — Теория, электрика поначалу тяжело давались. Все время страх перед экзаменами был. Я переживала, думала, не сдам, даже плакала иногда. Но потом стою перед составом, который едет мимо, и понимаю: “Нет, я хочу”.
Будущие машинисты досконально изучают оборудование вагонов разных типов, их пневматические и электрические схемы, сигнализацию, маневровую работу, осваивают инструкции на случай разных аварийных и чрезвычайных ситуаций.
«Бывает, встречаемся с подругой семьями, и мужья подтрунивают: “Девчонки обычно обсуждают платья, наряды, а они — “где какой тормоз, где какой мотор-компрессор”, — смеется она. И уже серьезно продолжает: “Вообще у нас не меньше 40 инструкций по самым разным темам. Учиться приходится постоянно”.
После теории — практика под руководством опытного машиниста-наставника. «Это в том числе работа на оборотах — на конечных станциях, когда по двое работают, потом — снова экзамены, пробная поездка, аварийные игры — когда моделируются разные ситуации с поломками и прочим. Это тоже как экзамен. Там и пожары, и вывод из тоннеля, и снятие напряжения с контактного рельса — очень много всего. И аварийные игры на каждый состав. На линии бывают разные случаи, и нужно четко понимать, что, где и как делать. Потому что если сломается состав в тоннеле, ты же не будешь звонить слесарю или ремонтнику: “Подойдите, пожалуйста, помогите”. Ты должен сам вывести поезд», — поясняет Ольга.
О своей первой самостоятельной рабочей смене она вспоминает так: «Села и поехала. Не было даже страха почему-то. Я больше про теорию переживала». Самое главное правило, которому Ольга и ее коллеги следуют каждый день, — быть предельно внимательными и сохранять самообладание в любой ситуации. «Не дергаться, если что-то произошло, и действовать только с полным пониманием обстановки», — говорит она.
И сотни километров за день.
Смены у машинистов бывают дневные, вечерние и ночные. «Дневная смена: время заступления колеблется в интервале от 6:40 примерно до 10 часов утра. Продолжительность смены — от 6 часов (минимальная) до 8 часов 30 минут (максимальная). Начало вечерней смены (“без ночи”) — в интервале от 12 до примерно 16 часов. Ночная начинается в интервале от 16 до 18 часов, окончание смены — от полуночи до 2 часов, затем ночной отдых, утром работа с 5−6 часов до 8:30−9:30», — рассказывает Юлия Шавель.
Эта работа не была легкой в советские годы, непростая она и сейчас — не только из-за сложного графика и постоянного нервного напряжения. В одном из интервью корпоративной газете Петербургского метрополитена одна из первых машинистов ленинградской подземки Наталия Донская рассказывала: «Более 40 раз необходимо было прокрутить колесо, чтобы поставить состав на стояночный тормоз в ночной отстой, пневматики-то раньше не было. Оперативно принимали решение в случае падения человека на путь. Прямо во время движения приходилось выявлять и устранять неисправность в составе».
Донская проработала в ленинградском метро больше 30 лет, в среднем за смену «набегало» по 200 км. Она признавалась, что на все трудности, связанные со спецификой профессии, не обращала внимания. «После отпуска, когда садилась за контроллер, сердце билось, как на первом свидании. Считаю, что по жизни я очень счастливый человек.», — отмечала она.
Делать то, что любишь, — так, пожалуй, отзываются о своей работе и нынешние преемницы Донской. «Мне моя работа нравится. Не считаю, что для меня это очень тяжело и какая-то каторга. Я всегда иду на нее с удовольствием, — в унисон Донской говорит Ольга Данилова. — Мне нравится быть ответственной. Ты отвечаешь за жизни стольких человек. Люблю приносить пользу людям». В этом же признаются и ее коллеги. По ее словам, все, с кем она более-менее близко общается, обожают свое дело.
Улыбнитесь машинисту.
Девушки-машинисты сегодня работают на двух линиях петербургского метро — Линия 1 («Девяткино» — «Проспект Ветеранов») и Линия 6 («Юго-Западная» — «Путиловская»).
Пассажиры, заметив, что составом управляет женщина, нередко проявляют внимание, особенно мужчины и дети. «Помню, как-то раз мальчишка маленький показал руками сердечко. Однажды мужчина, когда мне пришлось объявлять “Осторожно, двери закрываются!”, подошел прямо к кабине и показал, мол, “класс!”. Он такой, в почтенном возрасте, было очень приятно, — рассказывает Ольга. — А так — многие удивляются, улыбаются, машут. Малыши часто машут мне, а я — им в ответ».
Ольге Даниловой 44 года, у нее есть 12-летний сын. «Муж водит автобусы. Все с транспортом [связано]», — добавляет она. В свободное от работы время Ольга любит делать шоколадные конфеты и вязать. «На дачу ездим, стала сажать грядки. Раньше думала: “Никогда в жизни”. А сейчас — очень хочется. Дом планируем строить новый». В семье поддержали Ольгу, когда она решила стать машинистом. «Конечно, все гордятся, говорят, всем рассказывают», — улыбаясь, отмечает она.
Любимой станцией петербургского метро Ольга считает «Автово». «Красивая станция. Еще “Нарвская” мне нравится и “Пушкинская”. На вопрос, сколько ей хотелось бы проработать машинистом, отвечает: “Пока силы есть, я хочу”.
Даже 8 Марта пассажиры смогут увидеть девушек-машинистов на посту — график на этот весенний день праздников не предусматривает.
«Ответственность, трудоспособность, профессионализм, внимательность — список качеств машиниста можно перечислять очень долго. Но только девушки-машинисты нашего метрополитена привносят в работу изящество, грацию и красоту. Их улыбки радуют и коллег, и всех петербуржцев. Но несмотря на внешнюю нежность и хрупкость, с уверенностью можно сказать: безопасность пассажиров — в надежных женских руках», — сказал начальник депо «Автово» Андрей Лазарев. Именно это депо открывало движение первой линии Ленинградского метрополитена, здесь же началась и теперь вновь продолжается история женских бригад.
Александра Подервянская.