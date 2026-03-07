«Изначально готовы к серьезным испытаниям»: как девушки-машинисты работают в метро

После теории — практика под руководством опытного машиниста-наставника. «Это в том числе работа на оборотах — на конечных станциях, когда по двое работают, потом — снова экзамены, пробная поездка, аварийные игры — когда моделируются разные ситуации с поломками и прочим. Это тоже как экзамен. Там и пожары, и вывод из тоннеля, и снятие напряжения с контактного рельса — очень много всего. И аварийные игры на каждый состав. На линии бывают разные случаи, и нужно четко понимать, что, где и как делать. Потому что если сломается состав в тоннеле, ты же не будешь звонить слесарю или ремонтнику: “Подойдите, пожалуйста, помогите”. Ты должен сам вывести поезд», — поясняет Ольга.