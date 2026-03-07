От −1 до +4 и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 7 марта будет облачной, но обойдется без существенных осадков. В донской столице установится сухая погода, тогда как по области ожидается гололедица на дорогах. Подробный прогноз на предпраздничную субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу на 7 марта, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 8 марта характер погоды в Ростове-на-Дону 7 марта сохранится: будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер останется северо-западным с той же скоростью.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Однако утром в отдельных районах возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер — северо-западный, он будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 8 марта осадков также не предвидится. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость 6 — 11 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Температура воздуха в Ростове-на-Дону днем 7 марта составит +2 — +4 градуса. В ночь на 8 марта столбики термометров опустятся до −1 — +1 градуса.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от −4 до +1 градуса.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.