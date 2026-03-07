От −1 до +4 и гололедица: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 7 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Однако утром в отдельных районах возможен гололед, на дорогах гололедица. Ветер — северо-западный, он будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В ночь на 8 марта осадков также не предвидится. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость 6 — 11 метров в секунду.