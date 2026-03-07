Только 8% мужчин в России помогают жене по дому, «чтобы не орала», остальные делают это добровольно

21% представителей сильного пола выполняют работу по дому несколько раз в неделю, а 2% подключаются лишь эпизодически — если партнёрша устала или заболела. Почти никогда не участвуют в хозяйстве менее 2% опрошенных. При этом есть и 1% респондентов, которые по-прежнему придерживаются традиционных установок: одни ограничиваются приготовлением мяса как «мужской» функцией, другие считают ведение хозяйства исключительно женской зоной ответственности.