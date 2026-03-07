СМИ: Армия Израиля попыталась высадить десант на ливано-сирийской границе

2 марта Соединенные Штаты и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве». Целями стали объекты шиитской организации «Хезболла» в отдельных регионах страны, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.