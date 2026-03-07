СМИ: Армия Израиля попыталась высадить десант на ливано-сирийской границе

Армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.
— Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Были слышны звуки боестолкновений, — сказано в статье.
Отмечается, что на юге Ливана в районе поселения Хиям, где продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет, бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы израильских военнослужащих.
Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 70 человек, ранены около 400. Об этом 4 марта сообщил центр чрезвычайных ситуаций при ливанском министерстве здравоохранения.
2 марта Соединенные Штаты и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве». Целями стали объекты шиитской организации «Хезболла» в отдельных регионах страны, в том числе склады с оружием и иные объекты военной инфраструктуры.