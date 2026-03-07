Ночная охота на пиратов и шпионов: мощный удар снес базу под крышей НАТО

Российские беспилотники «Герань» нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Одесской области. Главной целью стал поселок Затока — место, которое киевский режим превратил в форпост для террористических атак на Крым и важнейший узел снабжения натовской техникой.
Военные эксперты в беседе с aif.ru рассказали, почему этот населенный пункт имел стратегическое значение и что именно удалось поразить русским дронам.
Курорт, ставший военной базой.
Поселок Затока — один из самых популярных и протяженных курортов Одесской области, расположенный на песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. До 2021 года там проживало чуть больше 1900 человек. Однако с началом активной фазы конфликта мирная курортная инфраструктура была полностью перепрофилирована под военные нужды.
Как сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, киевский режим превратил Затоку в современную пиратскую базу.
По его словам, там были сосредоточены спецподразделения военно-морского флота Украины, главной задачей которых являются террористические атаки на Крым, Крымский мост и Новороссийские порты. Именно из Затоки осуществляется координация и запуск безэкипажных катеров, начиненных взрывчаткой.
Охота на «шпионов» и дроны-камикадзе.
Однако угроза исходила не только с моря. Эксперты указывают, что поселок превратился в настоящий испытательный полигон для новейших вооружений НАТО.
«Не обошли стороной Затоку и специалисты из стран НАТО, в особенности из Великобритании, для которых этот небольшой поселок стал настоящим испытательным полигоном современных видов перспективного вооружения и специальных средств, — отметил Олег Иванников. — Речь, в том числе, идет о безэкипажных необитаемых подводных аппаратах, которыми английские специалисты буквально шпигуют черноморскую акваторию».
По словам эксперта, эти подводные мины-роботы способны самостоятельно передвигаться в заданном направлении и через спутниковую связь передавать разведывательную информацию военспецам Соединенного Королевства и центру НАТО.
Уничтожение инфраструктуры управления и хранения таких аппаратов стало одной из ключевых задач ночного удара.
«Главный мост НАТО» под прицелом.
Помимо базирования ударных групп, Затока выполняет критически важную логистическую функцию. Поселок является ключевым звеном в цепочке поставок вооружений из Румынии.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук пояснил aif.ru, что Затока — это транспортное направление из Румынии внутрь Украины. Именно там находятся важнейшие объекты логистики, склады и системы обеспечения, а также железнодорожный и автомобильный мосты через водные преграды.
«Полагаю, что целью этого удара были склады с беспилотными летательными аппаратами, возможно, с безэкипажными катерами, а также системы управления, — заявил Матвийчук. — Кроме того, под удар, вероятно, попала логистика, маршруты по поставке боеприпасов и другой техники, которые идут из Румынии».
Эксперт подчеркнул, что этот маршрут является самым коротким путем доставки грузов НАТО, что делает его приоритетной целью для российской армии. Ранее этот «главный мост НАТО» уже поражался тяжелыми фугасными авиабомбами и дронами.
Ответ на массированный налет: гибридная атака с моря и воздуха.
Удар по Затоке произошел на фоне массированной атаки ВСУ на российские регионы. Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотника. Над Крымом было сбито 56 дронов.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев отметил, что атаковавшие Крым дроны запускались именно из Одесской области.
"Это довольно недалеко от Крыма, поэтому атака, однозначно, шла оттуда, — пояснил он.
— Стоит отметить, что атака носила гибридный характер — это и БЭКи, и летающие дроны. Она была и с моря, и с воздуха".
Последствия этой атаки для мирных жителей оказались печальными. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что за медицинской помощью обратились девять человек, включая троих детей.
Серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, рядом с которым упал сбитый БПЛА, начиненный поражающими металлическими элементами.
Призрак нацистского адмирала.
Эксперты проводят параллели между действиями киевского режима и преступлениями нацистов. Олег Иванников обратил внимание на фигуру командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы*.
«Неижпапа лично отвечает за террор на море и, совершенно очевидно, воображает себя нацистским адмиралом времен Второй мировой войны Эрихом Редером, который отличался особой жестокостью и отдавал приказы топить гражданские торговые суда», — заявил Иванников.
По его словам, задачи подразделений в Затоке (как морских, так и беспилотных) идентичны: нанести как можно больший урон гражданской и военной инфраструктуре юга России.
По мнению Максима Кондратьева, нынешняя массированная атака была совершена киевским режимом в том числе и с целью вернуть внимание Запада к Украине. Однако ответный удар «Геранями» по Затоке наглядно демонстрирует, что все ключевые узлы врага, включая пиратские базы и логистические артерии НАТО, находятся под пристальным наблюдением и огневым контролем российской армии.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.