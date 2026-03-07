Ночная охота на пиратов и шпионов: мощный удар снес базу под крышей НАТО

Поселок Затока — один из самых популярных и протяженных курортов Одесской области, расположенный на песчаной косе между Черным морем и Днестровским лиманом. До 2021 года там проживало чуть больше 1900 человек. Однако с началом активной фазы конфликта мирная курортная инфраструктура была полностью перепрофилирована под военные нужды.