Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае начали распиливать и чернить лёд на реке Хор

Такие меры помогают направить движение льда и воды по руслу, что снижает вероятность ледяных заторов и резкого подъёма уровня воды в опасных местах.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели Хабаровского края приступили к работам по ослаблению льда на реке Хор в районе имени Лазо. С 2 марта они распиливают и чернят ледяной покров, чтобы предотвратить образование заторов во время весеннего паводка.

По прогнозу Росгидромета река Амур вскроется во второй половине апреля. Высокий риск заторов сохраняется на Верхнем и Нижнем Амуре, а также на реках Тумнин, Уда и Хор. В период половодья уровни воды местами могут подняться выше нормы, что угрожает подтоплением низинных участков дорог местного значения и отдельных населённых пунктов в Ванинском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском районах и районе имени Лазо.

Аналогичные работы по распиливанию и чернению льда запланированы в Ванинском и Тугуро-Чумиканском районах. Такие меры помогают направить движение льда и воды по руслу, что снижает вероятность ледяных заторов и резкого подъёма уровня воды в опасных местах.

В случае чрезвычайных ситуаций к оказанию помощи населению готова группировка сил и средств Главного управления МЧС по краю — более трёх тысяч человек, около 890 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов. Специальная группа с мощными насосами в любой момент может приступить к откачке воды из домов и подвалов. Муниципалитеты подготовили 109 пунктов временного размещения на случай массовой эвакуации.

Кроме паводковой опасности, уже сейчас актуальной становится проблема природных пожаров — они начинаются сразу после схода снега. Особое внимание уделяют контролю за свалками, бесхозными участками и сельхозугодьями, чтобы не допустить возгораний от случайных источников.