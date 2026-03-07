В Хабаровском крае начали распиливать и чернить лёд на реке Хор

Спасатели Хабаровского края приступили к работам по ослаблению льда на реке Хор в районе имени Лазо. С 2 марта они распиливают и чернят ледяной покров, чтобы предотвратить образование заторов во время весеннего паводка.
По прогнозу Росгидромета река Амур вскроется во второй половине апреля. Высокий риск заторов сохраняется на Верхнем и Нижнем Амуре, а также на реках Тумнин, Уда и Хор. В период половодья уровни воды местами могут подняться выше нормы, что угрожает подтоплением низинных участков дорог местного значения и отдельных населённых пунктов в Ванинском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском районах и районе имени Лазо.
Аналогичные работы по распиливанию и чернению льда запланированы в Ванинском и Тугуро-Чумиканском районах. Такие меры помогают направить движение льда и воды по руслу, что снижает вероятность ледяных заторов и резкого подъёма уровня воды в опасных местах.
В случае чрезвычайных ситуаций к оказанию помощи населению готова группировка сил и средств Главного управления МЧС по краю — более трёх тысяч человек, около 890 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов. Специальная группа с мощными насосами в любой момент может приступить к откачке воды из домов и подвалов. Муниципалитеты подготовили 109 пунктов временного размещения на случай массовой эвакуации.
Кроме паводковой опасности, уже сейчас актуальной становится проблема природных пожаров — они начинаются сразу после схода снега. Особое внимание уделяют контролю за свалками, бесхозными участками и сельхозугодьями, чтобы не допустить возгораний от случайных источников.