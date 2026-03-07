В Хабаровском крае начали распиливать и чернить лёд на реке Хор

В случае чрезвычайных ситуаций к оказанию помощи населению готова группировка сил и средств Главного управления МЧС по краю — более трёх тысяч человек, около 890 единиц техники, 71 плавсредство и 13 воздушных судов. Специальная группа с мощными насосами в любой момент может приступить к откачке воды из домов и подвалов. Муниципалитеты подготовили 109 пунктов временного размещения на случай массовой эвакуации.