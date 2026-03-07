Ричмонд
Fox News: авианосец США «Джордж Буш» готовится к отправке на Ближний Восток

Соединенные Штаты готовят к переброске на Ближний Восток авианосец «Джордж Буш».

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты готовят к переброске на Ближний Восток еще один авианосец — «Джордж Буш». Ожидается, что корабль примет участие в операции против Ирана и станет третьим американским авианосцем, задействованным в регионе, сообщает Fox News.

Авианосец завершил учения у побережья мыса Хаттерас в штате Северная Каролина. После окончания маневров корабль начал подготовку к переходу через Атлантический океан.

Предполагается, что после прибытия авианосец будет размещен в восточной части Средиземного моря, где усилит присутствие военно-морских сил США на фоне продолжающейся напряженности вокруг Ирана.

Ранее иранские вооруженные силы запустили ракету класса «земля — море» в сторону американского авианосца «Авраам Линкольн».

