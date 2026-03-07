В Москве поздравления женщинам с 8 Марта разместили на дорожных табло

Дорожные табло — это часть большой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Всего в столице работают 347 интеллектуальных дорожных табло и 160 табло экстренной информации на МКАД. Они предупреждают об авариях или помехах на дороге, сообщают о перекрытиях и погодных условиях, показывают время в пути до точки назначения, напоминают о правилах безопасного движения.