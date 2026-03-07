В Москве поздравления женщинам с 8 Марта разместили на дорожных табло

МОСКВА, 7 марта /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы поздравил автолюбительниц с наступающим Международным женским днем более чем на 500 дорожных экранах по всей столице. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.
«Обычно дорожные табло на шоссе и магистралях предупреждают об обстановке в пути, подсказывают направление и короткий маршрут. Сегодня еще и поздравляют женщин, которые каждый день делают наш город добрее и красивее», — сказал собеседник агентства.
«Москва восхищается твоей красотой», «с праздником весны», «сбавьте скорость перед счастьем, впереди весна», — гласят надписи на дорожных табло.
Дорожные табло — это часть большой интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы. Всего в столице работают 347 интеллектуальных дорожных табло и 160 табло экстренной информации на МКАД. Они предупреждают об авариях или помехах на дороге, сообщают о перекрытиях и погодных условиях, показывают время в пути до точки назначения, напоминают о правилах безопасного движения.
В ИТС Москвы также входят свыше 66 тыс. светофоров, 3,7 тыс. комплексов фотовидеофиксации и порядка 2 тыс. умных камер.