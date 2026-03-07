Флаг России вынесли на церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026

Флаг России пронесли на параде атлетов в Вероне во время церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026. Сборная России впервые за 12 лет выступит на Паралимпиаде с флагом и гимном. В последний раз это было в Сочи-2014. Россию в Италии представят шесть спортсменов.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил XIV зимние Паралимпийские игры открытыми. Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.
Сборная России впервые за 12 лет выступит на Паралимпиаде с флагом и гимном. В последний раз это было в Сочи-2014. Команда выступала на Играх в Пхёнчхане-2018, завоевала 24 медали — из них восемь золотых, но сборная оказалась там в усеченном составе и под нейтральным флагом. На зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине Международный паралимпийский комитет, допустивший россиян до соревнований в нейтральном статусе, за день до церемонии открытия принял решение об отстранении команд России и Белоруссии от участия в Играх.
В Вероне перед началом парада делегации спортсменов встретились с волонтерами, которым было поручено нести флаг и табличку с названием страны. Именно такое решение было принято организаторами: так как не все знаменосцы могли присутствовать на церемонии открытия в Вероне. Россию представляла волонтер из Италии.
В церемонии от сборной России участвовали чемпионка России по лыжным гонкам и биатлону Анастасия Багиян и ее ведущий Сергей Синякин, атташе делегации Екатерина Пронина и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Официальными знаменосцами сборной России, которых показывали в подготовленном для мероприятия видео, выступили Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев. Алексея, которому выступать нужно уже в субботу, можно было увидеть на телеэкранах арены.
Всего же россияне представлены в трех видах программы Паралимпиады: сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках. На Играх под национальным флагом выступят: в горнолыжном спорте — трехкратный чемпион Паралимпийских игр Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Багиян; в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр прошла в античном амфитеатре «Арена ди Верона». Именно этот объект был выбран не случайно. Древний амфитеатр считается символом, прославляющим ценности, лежащие в основе Паралимпийских игр. И основной посыл церемонии открытия — спорт является движущей силой перемен, создающих новые и равные возможности для всех.
Церемония открытия Паралимпийских игр состоялась на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО впервые. Античный амфитеатр специально модернизировали: были установили пандусы для колясок, оборудованы доступные санитарные зоны.