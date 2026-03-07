Флаг России вынесли на церемонии открытия зимней Паралимпиады-2026

Сборная России впервые за 12 лет выступит на Паралимпиаде с флагом и гимном. В последний раз это было в Сочи-2014. Команда выступала на Играх в Пхёнчхане-2018, завоевала 24 медали — из них восемь золотых, но сборная оказалась там в усеченном составе и под нейтральным флагом. На зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине Международный паралимпийский комитет, допустивший россиян до соревнований в нейтральном статусе, за день до церемонии открытия принял решение об отстранении команд России и Белоруссии от участия в Играх.