Госдеп: США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона

Соединённые Штаты утвердили поставку 12 тысяч авиабомб Израилю, сообщает Госдеп США, речь идёт о сумме в 151,8 миллиона долларов.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты утвердили поставку 12 тысяч авиабомб израильской стороне, сообщает Госдеп США.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о сумме в 151,8 миллиона долларов.

«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи по линии иностранных военных продаж правительству Израиля боеприпасов и сопутствующего оборудования», — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что власти Израиля запросили закупку 12 тысяч корпусов авиабомб «общего назначения BLU-110A/B весом в одну тысячу фунтов».

Военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.

