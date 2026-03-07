Госдеп: США одобрили продажу Израилю авиабомб на сумму в $151,8 миллиона

Соединённые Штаты утвердили поставку 12 тысяч авиабомб израильской стороне, сообщает Госдеп США.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о сумме в 151,8 миллиона долларов.
«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи по линии иностранных военных продаж правительству Израиля боеприпасов и сопутствующего оборудования», — говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что власти Израиля запросили закупку 12 тысяч корпусов авиабомб «общего назначения BLU-110A/B весом в одну тысячу фунтов».
Военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.