В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от «налоговой»

При этом если у человека возникают сомнения и он решает позвонить по указанному номеру, то его ждет следующий этап схемы, рассказал Шейкин. «На вызов отвечает все тот же мошенник, но уже в роли “специалиста”. Он уверенно подтверждает подлинность письма, объясняет суть процедуры, говорит о срочности оплаты задолженности и аккуратно намекает на возможные последствия в случае промедления. Цель проста — снять последние сомнения и подтолкнуть жертву к переходу по QR-коду», — сказал он.