Среднюю зарплату выше 200 тысяч рублей зафиксировали в пяти регионах России

Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года зафиксирована в пяти российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
В последнем месяце года, когда выплачиваются премии и бонусы, средний уровень трудовых доходов превысил 200 тысяч рублей в пяти регионах. Это Москва (288,5 тысячи), Чукотка (281,5 тысячи), Магаданская область (249,3 тысячи), Ямало-Ненецкий АО (216,8 тысячи) и Камчатка (206,7 тысячи). При этом двумя годами ранее Камчатка в этот перечень не входила.
В то же время по итогам всего года только на Чукотке средняя зарплата оказалась выше 200 тысяч рублей в месяц — 214,6 тысячи. Годом ранее этот показатель составлял около 185 тысяч рублей, уточняет агентство.
По данным Росстата, в 2025 году среднемесячная начисленная заработная плата в России составила 100 360 рублей, что на 13,5 процента превышает показатель предыдущего года.
Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Медиана предлагаемых зарплат для этих специалистов составила около 267−300 тысяч рублей.