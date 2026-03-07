Четыре дореволюционных дома в Самаре могут стать памятниками архитектуры

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области инициировала процедуру включения четырех старинных зданий в центре Самары в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие проекты приказов ведомство опубликовало 6 марта.
Под охрану планируют взять два жилых дома XIX века на набережной. «Жилой дом мещан Банновых, Суетиных» на улице Степана Разина, 72, был построен еще до 1867 года. А «Дом мещан Сибирцевых» на Куйбышева, 45, возведенный до 1874 года, позже перестраивался в конце XIX столетия.
В список также вошли здания на улицах Венцека и Красноармейской. «Дом мещанина И. И. Кочеткова» на Венцека, 13, датируется 1898−1907 годами. «Дом Матвеевых» на Красноармейской, 41, построили не позднее 1902 года.
Придание статуса выявленных объектов — это временная мера, которая запускает механизм государственной охраны. На протяжении года собственники зданий и городские власти обязаны будут обеспечить сохранность построек, любые ремонтные или строительные работы, способные изменить их облик, запрещены до проведения историко-культурной экспертизы. По итогам экспертизы дома могут получить полноценный статус памятников истории и культуры. Это наложит на владельцев ряд обязательств: содержать здания в надлежащем виде, согласовывать реставрацию с надзорными органами и не проводить работ, искажающих исторический облик. Копии приказов направят собственникам объектов и в администрацию Самары.