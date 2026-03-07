Четыре дореволюционных дома в Самаре могут стать памятниками архитектуры

Придание статуса выявленных объектов — это временная мера, которая запускает механизм государственной охраны. На протяжении года собственники зданий и городские власти обязаны будут обеспечить сохранность построек, любые ремонтные или строительные работы, способные изменить их облик, запрещены до проведения историко-культурной экспертизы. По итогам экспертизы дома могут получить полноценный статус памятников истории и культуры. Это наложит на владельцев ряд обязательств: содержать здания в надлежащем виде, согласовывать реставрацию с надзорными органами и не проводить работ, искажающих исторический облик. Копии приказов направят собственникам объектов и в администрацию Самары.