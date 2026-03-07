Ничушкин забросил шайбу и победный буллит в матче НХЛ с «Далласом»

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Колорадо» обыграл «Даллас» в серии буллитов со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 14 секунд до конца третьего периода забросил шайбу и помог команде перевести игру в овертайм. Также Ничушкин отличился в серии буллитов, его бросок стал победным для «Колорадо». После 52 матчей текущего сезона россиянин забросил 13 шайб и отдал 24 голевые передачи. Защитник «Далласа» Илья Любушкин и нападающий «Колорадо» Захар Бардаков не отметились результативными действиями.
«Колорадо» и «Даллас» выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Колорадо» после 61 матча набрал 93 очка, у «Далласа» 86 очков после 62 встреч. В следующем матче «Колорадо» 8 марта примет «Миннесоту», «Даллас» в ночь на 9 марта по московскому времени дома сыграет с «Чикаго».
Ранее ТАСС сообщал, что «Флорида» обыграла «“Детройт” (3:1) благодаря 28 сейвам Сергея Бобровского.