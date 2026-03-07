Ничушкин забросил шайбу и победный буллит в матче НХЛ с «Далласом»

Узнать больше по теме

Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание

Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.