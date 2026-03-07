Ледовый сезон завершается: стало известно, когда закроется каток в Центральном парке

Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков. «Зимний сезон подходит к концу… С 10 марта каток в Центральном парке завершает свою работу. Закрытие катка в парке “Арена” — 9 марта. Также катки уже завершили сезон в Заельцовском парке и парке “У моря обского”, — говорится в сообщении.