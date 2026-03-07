Ричмонд
Ледовый сезон завершается: стало известно, когда закроется каток в Центральном парке

У новосибирцев осталось всего три дня, чтобы насладиться катанием на коньках в Центральном парке. Ледовая площадка прекратит свою работу в понедельник, 9 марта.

Источник: Мэрия Новосибирска

Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков. «Зимний сезон подходит к концу… С 10 марта каток в Центральном парке завершает свою работу. Закрытие катка в парке “Арена” — 9 марта. Также катки уже завершили сезон в Заельцовском парке и парке “У моря обского”, — говорится в сообщении.

Также новосибирцев предупреждают, что в связи с погодными условиями могут возникнуть изменения в работе катка.

«Перед визитом рекомендуем уточнить информацию о работе зимних активностей по телефону Администрации парка: +7 (383) 222−08−07», — отметили в пресс-службе.