Ледовый сезон завершается: стало известно, когда закроется каток в Центральном парке

Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков. «Зимний сезон подходит к концу… С 10 марта каток в Центральном парке завершает свою работу. Закрытие катка в парке “Арена” — 9 марта. Также катки уже завершили сезон в Заельцовском парке и парке “У моря обского”, — говорится в сообщении.
Также новосибирцев предупреждают, что в связи с погодными условиями могут возникнуть изменения в работе катка.
«Перед визитом рекомендуем уточнить информацию о работе зимних активностей по телефону Администрации парка: