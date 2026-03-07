Названа возможная цель операции Израиля в Ливане

Израильские военные, высадившиеся в горном районе на востоке Ливана, хотели обнаружить и изъять останки попавшего в плен в 1986 году штурмана Рона Арада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
По его данным, отряд израильских коммандос высадился с трех вертолетов в окрестностях города Наби-Шит. После этого они направились к кладбищу, где, как предполагается, захоронены останки израильского летчика, но попали в засаду и были вынуждены повернуть назад.
Штурман Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля Рон Арад был сбит над Ливаном в октябре 1986 года и попал в плен. Предположительно, его убили в мае 1988 года, официально он числится пропавшим без вести.
Напомним, Израиль пытался высадить вертолетный десант в горах на границе Ливана и Сирии. Три вертолета приземлились в районе Бриталь, где сейчас идут ожесточенные бои. Также на юге страны, в районе Хияма, шиитские отряды атаковали израильских военных из засады с применением ПТРК.