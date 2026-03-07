Четыре человека устроили перестрелку в Дагестане из-за денег, двое ранены

Ранее в подмосковном Воскресенске произошёл инцидент со стрельбой. Конфликт между двумя водителями возник из-за спора о парковочном месте во дворе дома на улице Пионерской. В ходе ссоры один из мужчин применил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался местный житель 1958 года рождения. У него изъяли оружие. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.