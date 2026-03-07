Несчастная 13-я: омский мэр посетовал на недобросовестность ремонтников школы

«Как и обещали, после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком, на конкурсной основе начали определение строительной компании, которая завершит капитальный ремонт школы № 13 им. А. С. Пушкина на ул. 7-й Ремесленной. На завершение работ направим около 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении официального телеграм-канала омского градоначальника.