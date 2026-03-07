Ричмонд
Несчастная 13-я: омский мэр посетовал на недобросовестность ремонтников школы

Теперь для завершения капитального ремонта школы № 13 нужно будет искать новую строительную организацию.

Источник: Комсомольская правда

В своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест назвал недобросовестной организацию, которая так и не довела до конца ремонт школы на улице 7-я Ремесленная. Для завершения работ теперь в срочном порядке ищут новую организацию, а стоимость ремонта несчастной школы выросла на 70 млн рублей.

«Как и обещали, после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком, на конкурсной основе начали определение строительной компании, которая завершит капитальный ремонт школы № 13 им. А. С. Пушкина на ул. 7-й Ремесленной. На завершение работ направим около 70 миллионов рублей», — говорится в сообщении официального телеграм-канала омского градоначальника.

Мэр отметил, что модернизация учебных заведений — важнейшее направление национального проекта «Молодежь и дети», и пообещал дать вторую жизнь старому зданию учебного заведения. Напомним, что это не первый случай с нерадивыми подрядчиками. Ранее КП-Омск сообщала подробности об отставании от графика при капитальном ремонте некоторых школ Омска.

