«Зачем это мучение?»: Тутберидзе высказалась о своем подходе к тренировкам

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала высказывания о своем тяжелом характере и жестком подходе к тренировкам.
В эфире подкаста «Форум в большом городе» тренер призналась, что меняет методы своих занятий. По ее словам, она больше не хочет насильно заставлять работать фигуристов, а желает видеть рядом с собой спортсменов, самостоятельно выражающих инициативу работать.
— Единственное, что я для себя вывела: не хочу больше заставлять работать. Не хочу насильно вести кого-то к медалям. Хочу видеть человека, который заряжен так же, как и я. Зачем это мучение? Ребенок страдает, когда родитель заставляет, ты заставляешь… А потом ты видишь, что спортсмен будто и не ощущает радости от полученной медали, — призналась Тутберидзе.
Тренер также заявила, что не считает себя тяжелым человеком: по ее мнению, такое качество ей навязало общество.
— Кто-то создал мне образ железной леди: один сказал, другой повторил. Но я себя таковой не ощущаю. Я такая, какая есть — абсолютно обычная… Я работаю для себя и никому ничего не доказываю, — заключила Тутберидзе.
Ранее Этери Тутберидзе заявила, что фигуристы из России не умеют быть благодарными за то, что у них есть, это и отличает их от спортсменов из США. По ее словам, никто не едет на Олимпийские игры за золотой медалью. В соревнованиях спортсмены просто показывают свой контент. Это и сделала победитель турнира Алиса Лью.
20-летняя Лью сенсационно выиграла ОИ в Милане, став первой за 24 года американкой, завоевавшей золото в женском одиночном катании. Что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».