СБ Атакующий «Ротор» против амбициозного «Урала»: анонс матча

В текущих соревнованиях в рамках Первой лиги «Ротор» провел дома десять игр, забив пятнадцать мячей (в среднем 1,50 за игру), пропустив шесть (в среднем 0,60 за игру). Всего же в двадцати двух матчах команда одержала восемь побед, потерпела семь поражений, семь раз сыграла вничью, набрала 31 очко и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице.