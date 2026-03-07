Омский «Авангард» неожиданно проиграл в Сочи

Во втором отрезке, на его середине, «Сочи» забил сам. У него отличился Гуськов, а пасовали ему Эллис и Сушко. В попытках отыграться гости провели оставшуюся часть периода, но тщетно. Уже снова показал себя во всей красе Хомченко, шайба не шла в его ворота, а с другой стороны, было уже ощущение, что и игроки «Авангарда» не слишком хотят сильно напрягаться.