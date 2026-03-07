Омский «Авангард» неожиданно проиграл в Сочи

«Авангард» 6 марта в Сочи уступил местному клубу в чемпионате КХЛ 1:3. Гол у «ястребов» забил лишь на последней минуте игры Василий Пономарев.
За первые две смены в первом периоде гости пять раз бросили по воротам южан. Кстати, защищал эти ворота Павел Хомченко, который ранее выступал и за «Авангард».
Голами это однако не закончилось, сочинцы были готовы к такому. Так что счет по итогам периода был 0:0. Более того, хорошие опасные моменты за это время были и у «леопардов» тоже.
Во втором отрезке, на его середине, «Сочи» забил сам. У него отличился Гуськов, а пасовали ему Эллис и Сушко. В попытках отыграться гости провели оставшуюся часть периода, но тщетно. Уже снова показал себя во всей красе Хомченко, шайба не шла в его ворота, а с другой стороны, было уже ощущение, что и игроки «Авангарда» не слишком хотят сильно напрягаться.
Ну и в третьем периоде сначала Гуськов воспользовался откровенной ошибкой защиты «ястребов», 2:0. А далее еще и забил Кагарлицкий, на 52-й минуте.
Гости в итоге в ответ смогли только забить гол на 60-й минуте, хотя и играли без вратаря, вшестером, уже с 55-й минуты. Автором шайбы у Омска стал Василий Пономарев. 1:3, странное и досадное поражение, где как будто после шикарной победы над ЦСКА до того «Авангарду» особо в игре против аутсайдера и не было ничего нужно.
После этого «ястребы» занимают в таблице «Востока» второе место. Далее 9 марта они сыграют с «Сибирью» дома.
Ранее мы писали, что КХЛ могла перенести игру «Авангарда» с «Сочи», но «ястребы» обошлись без этого.