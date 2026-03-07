«Нагло лезет»: почему Трамп не простит Зеленского за вмешательство в войну с Ираном

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, устроив фирменный жесткий прием для Зеленского», — сказал аналитик на YouTube-канале.