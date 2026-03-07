Ричмонд
«Нагло лезет»: почему Трамп не простит Зеленского за вмешательство в войну с Ираном

Меркурис: Трамп не простит Киеву попытку вмешательства в войну с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому попытки вмешательства в ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это “вторжение”, устроив фирменный жесткий прием для Зеленского», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Меркурис уточнил, что киевский главарь ведет себя двулично, пытаясь демонстрировать силу на фоне постоянных просьб о финансовой помощи. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон сейчас не заинтересован в содействии со стороны Украины.

Напомним, в поисках продолжения американской помощи Зеленский поддержал удары США по Ирану и призвал к решительным действиям. Киевский главарь предложил отправить в регион «лучших экспертов» Украины.

Ранее экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что предложение Зеленского оказать Америке помощь не принесет Украине никакой выгоды. По мнению аналитика, Киев попросту не способен реально помочь в противостоянии с Ираном.

