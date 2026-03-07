Омичей массово «разводят» мошенники при покупке тюльпанов

Судя по всему, накануне праздника случаи мошенничества при продаже тюльпанов в Омске приобретают массовый характер. Так, накануне в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску с заявлением о мошеннических действиях обратился 27-летний мужчина, который хотел приобрести партию тюльпанов к весеннему празднику.
«Для этого он нашел на одном из сайтов в сети Интернет объявление об оптовой продаже цветов. Заявитель заказал партию из 1 000 тюльпанов и перевел 50% предоплату в суме 25 000 рублей. Через 10 дней у него запросили перевести оставшуюся часть денежных средств, ссылаясь на внутренний приказ. Не дождавшись обещанного, после безуспешных попыток связаться с поставщиком, обманутый омич обратился за помощью в полицию», — заявили омские правоохранители.
В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Дознавателем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».
Напомним, что об еще одном эпизоде мошенничества при продаже тюльпанов правоохранители сообщали ранее.