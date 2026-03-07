В Дубае и Манаме прогремели взрывы

Утром в субботу, 7 марта, взрывы прогремели в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на корреспондентов.
Напомним, в четверг, 5 марта, иранское государственное телевидение IRIB сообщило о целой серии взрывов в Абу-Даби. Иран нанес удары по штабу военных США неподалеку от аэропорта в Абу-Даби. В свою очередь, Министерство обороны ОАЭ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили серьезную атаку иранских ракет.
В пятницу, 6 марта, Вооруженные силы (ВС) Ирана нанесли удар по Бахрейну. Как сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), удар пришелся по небоскребу, где были американские военнослужащие, «сбежавшие со своих баз».
По словам генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасема аль-Будейви, иранская атака в Бахрейне была направлена на здание, в котором находились офицеры объединенного центра морских операций ССАГПЗ.