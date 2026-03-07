Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Букин и Степанова сделали заявку на золото: фото с коротких парных прокатов Гран-при по фигурке в Челябинске

В Челябинске на льду арены «Трактор» стартовал финал Гран-при России по фигурному катанию.

44

В первый соревновательный день зрители увидели короткие программы танцевальных дуэтов и спортивных пар. Пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин захватили лидерство в ритм-танце, опередив Василису Кагановскую и Максима Некрасова чуть более чем на балл.

В спортивных парах развернулась нешуточная борьба: Анастасия Мишина и Александр Галлямов опередили Александру Бойкову и Дмитрия Козловского всего на 0,01 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Сегодня, 7 марта, публику ждут короткие программы у женщин и мужчин.