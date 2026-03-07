Букин и Степанова сделали заявку на золото: фото с коротких парных прокатов Гран-при по фигурке в Челябинске

В первый соревновательный день зрители увидели короткие программы танцевальных дуэтов и спортивных пар. Пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин захватили лидерство в ритм-танце, опередив Василису Кагановскую и Максима Некрасова чуть более чем на балл.