«СВ»: среди родственников бойцов бригады ВСУ царят панические настроения

Среди родственников военнослужащих 159-й отдельной мехбригады ВС Украины, которая состоит из мобилизованных и действует в Харьковской области, «царят панические настроения». Об этом пишет связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».