«СВ»: среди родственников бойцов бригады ВСУ царят панические настроения

Среди родственников военнослужащих 159-й отдельной мехбригады ВС Украины, которая состоит из мобилизованных и действует в Харьковской области, «царят панические настроения». Об этом пишет связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Среди родственников военнослужащих 159-й омбр ВСУ царят панические настроения. Родные мобилизованных солдат массово плачутся в соцсетях, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе», — говорится в публикации.
Напомним, ранее родственники военнослужащих 158-й отдельной мехбригады ВСУ в соцсетях сообщили, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения.