Возьмут отгулы и отпуска: 16% омичей решили продлить себе праздничный отдых

Выпавший в этом году на воскресение Международный женский день послужил появлению дополнительного выходного в понедельник, 9 марта. Этот факт посчитали для себя знаковым 16% омичей, которые продлят дни своего отдыха за счет отпусков и отгулов. Не собираются продлевать выходные 60% опрошенных жителей Омской области. Чаще других решили взять дополнительные дни к празднику омичи возрастом до 34 лет (19%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (24%). Примечательно, что чаше проявляют инициативу продлить очарования праздником омские мужчины — об этом заявили 18% респондентов. А вот число омичек, решившихся на дополнительные выходные дни, оказалось меньшим — всего 15%.