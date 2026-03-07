AFP: Взрывы прогремели в Дубае и Манаме

Взрывы прогремели в Дубае (ОАЭ) и Манаме (Бахрейн). Об этом в субботу, 7 марта, пишет Agence France-Presse.
— В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы, — сообщает агентство со ссылкой на корреспондентов.
Официальный представитель генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи заявил, что Вашингтон использовал против Тегерана вооружение, которое хранилось «для третьей мировой войны».
Ранее авиакомпания Emirates не дала 15 туристам из России подняться на борт самолета, который летел с Мальдивских островов в Дубай. Представители перевозчика заявили, что на рейс попадут только граждане ОАЭ.
3 марта агентство Reuters сообщило о взрывах в Дубае и Абу-Даби. Также взрывы прогремели в Дохе.
2 марта мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, два последовательных взрыва были слышны в Дубае.
Утром 1 марта из аэропорта Дубая валил черный дым: там произошел пожар после атаки беспилотника. В первые секунды туристы услышали сильный хлопок, после чего началось задымление.