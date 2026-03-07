Ричмонд
Израиль сообщил о пятом за ночь пуске ракет из Ирана

Системы противовоздушной обороны Израиля ведут перехват.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новом запуске ракет из Ирана. Системы противовоздушной обороны (ПВО) ведут перехват.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Накануне Вашингтон одобрил продажу Тель-Авиву 12 тысяч единиц 454-килограммовых авиабомб BLU-110. В Госдепе уточнили, что общая стоимость контракта составит 151,8 млн долларов. Соглашение также подразумевает техническое, инженерное и логистическое сопровождение со стороны исполнителей.

Незадолго до этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что все желающие продолжить конфликт с Тегераном сами погрязнут в нем. Он также предупредил, что его страна подготовилась к такому конфликту.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше