За минувшие сутки военные группировки войск «Запад» ликвидировали 2 реактивных снаряда HIMARS, 59 беспилотников самолётного типа и 47 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины. Кроме того, уничтожены свыше 170 украинских военнослужащих, 3 бронемашины (включая бронетранспортёр М113 производства США), 14 автомобилей, 2 САУ «Гвоздика» и миномёт. Также поражены станция РЭБ «Анклав», 38 пунктов управления БПЛА, две станции Starlink и два склада с боеприпасами.