Самолет «Пермь-Москва» экстренно вернулся в Большое Савино

Транспортная прокуратура проверяет случай с возвратом самолета в аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 6 марта самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в московский аэропорт Шереметьево, был вынужден вернуться обратно. Командир воздушного судна принял решение о возврате из-за технической неисправности. Посадка в пермском аэропорту Большое Савино прошла штатно около 18.00.

В связи с произошедшим Пермская транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса и своевременное предоставление им всех положенных услуг.