Самолет «Пермь-Москва» экстренно вернулся в Большое Савино

Вечером 6 марта самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в московский аэропорт Шереметьево, был вынужден вернуться обратно. Командир воздушного судна принял решение о возврате из-за технической неисправности. Посадка в пермском аэропорту Большое Савино прошла штатно около 18.00.