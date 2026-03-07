Нижегородстат рассказал, в каких «мужских» сферах работают нижегородки

В строительстве женщин меньше, но их вклад также заметен: 14 тысяч человек, или 17,8% всех занятых в отрасли. В транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи трудятся 26,9 тысячи нижегородок — это 15,5% работников. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений заняты около 2,4 тысячи жительниц области.