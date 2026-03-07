Архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси

Как мы писали, такой объект в скором времени появится в Беларуси. По последним данным, рассматриваются три точки для его размещения. Это район Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области, а также Могилевщина, где, возможно, появится в будущем объект атомной энергетики. Еще в одном из планов Госатомнадзора фигурирует загрязненная аварией на Чернобыльской АЭС территория (речь о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике).