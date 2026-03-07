Архитекторы показали проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси

Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами показала проекты будущего пункта захоронения радиоактивных отходов.
Как мы писали, такой объект в скором времени появится в Беларуси. По последним данным, рассматриваются три точки для его размещения. Это район Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области, а также Могилевщина, где, возможно, появится в будущем объект атомной энергетики. Еще в одном из планов Госатомнадзора фигурирует загрязненная аварией на Чернобыльской АЭС территория (речь о Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике).
В рамках рабочего совещания с ведущими проектировщиками РУП «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» были обсуждены и показаны архитектурно-планировочные решения и концепции будущего пункта захоронения радиоактивных отходов. Директор «БелРАО», комментируя представленные проекты, сказал:
Некоторые из проектов будущего пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси. Фото: телеграм-канал БелРАО.
«Наша задача — создать объект, который гарантирует полную изоляцию радиоактивных отходов от окружающей среды. Мы стремимся к максимальной прозрачности: люди должны видеть и понимать, как именно работают защитные барьеры и почему выбранные нами решения соответствуют самым жестким мировым стандартам безопасности».
Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко решил, кто будет строить пункт захоронения радиоактивных отходов в стране.