Жители Башкирии застряли за рубежом после отмены рейсов в Дубае

Популярный стерлитамакский блогер Екатерина Кириллова вместе с супругом Леонидом отправилась получить витамин D и узнать немного больше о Малайзии, посетив лично эту страну юго-восточной Азии. К тому же, у пары сложилась негласная традиция — отмечать день рождения Екатерины в теплых странах. Так и случилось в этот раз. Правда, путешествие, по словам девушки, как-то сразу не задалось.
«Мы летели через Шарджу 23 февраля. Когда прилетели в ОАЭ, то был сильный туман и мы более пяти часов ждали своего вылета дальше в Малайзию. Обратно мы должны были вылететь 6 марта. Но мы до сих пор находимся на острове Ланкави», — поделилась с агентством «Башинформ» Екатерина Кириллова.
По словам жительницы Стерлитамака, они вместе с супругом сейчас ищут «обходные пути» для того, чтобы добраться до России, так как их транзитный рейс до ОАЭ, по причинам конфликта, отменили.
«Планируем попасть домой через Китай. Так пока безопаснее всего. Благо, у нас были какие-то накопления и мы потратили огромную сумму, для того, чтобы забронировать билеты до Пекина, Иркутска и Уфы. Вчера, например, наши билеты стоили на 20 тысяч дешевле. Это к вопросу политики авиакомпаний. И таких россиян здесь сотни», — рассказала блогер.
В подобную ситуацию попала уфимский блогер Регина Ишбаева. Она застряла вместе с семилетней дочерью в Коломбо.
«У нас отменили рейс в Дубай после того, когда мы сдали багаж, нам поставили штамп о депортации, сели около своего “выхода” и сотрудники сказали, что мы не летим, потому что сотрудник аэропорта приказал “транзитников” не возить», — возмущается блогер с сотней подписчиков.
В итоге Регина и ее малышка смогут добраться домой только в апреле. Авиакомпания прислала им уведомление о том, что рейс перенесен на 13 апреля.
Напомним, что авиакомпания Fly Dubai уже неоднократно отменяла рейсы Уфа-Дубай. Также в ОАЭ не летают и не могут вылететь другие международные авиакомпании из-за конфликта между Ираном и Израилем.
По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в регионе создан Ситуационный центр (
Также в ОАЭ работает представитель Башкирии в Эмиратах: Громов Роман Владимирович, которому также поручено заниматься проблемами жителей республики. Контакты представителя Башкирии в Эмиратах:
Ранее «Башинформ» сообщал о положении дел в Дубае, о которых рассказала бывшая телеведущая из Уфы. Элина Хаирова прилетела в Дубай в мужем, дочерью и друзьями, чтобы отправиться в круиз по морю. Но лайнер так никуда и не ушел.