Жители Башкирии застряли за рубежом после отмены рейсов в Дубае

«Планируем попасть домой через Китай. Так пока безопаснее всего. Благо, у нас были какие-то накопления и мы потратили огромную сумму, для того, чтобы забронировать билеты до Пекина, Иркутска и Уфы. Вчера, например, наши билеты стоили на 20 тысяч дешевле. Это к вопросу политики авиакомпаний. И таких россиян здесь сотни», — рассказала блогер.