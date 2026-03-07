10+ открыток на праздники 7 марта. Тюльпаны и родительская суббота

7 марта — день удивительного сочетания, где встретились красота весенних цветов, домашний уют, душевное тепло и глубокая память о близких. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку открыток к четырём праздникам весны, чтобы вы могли порадовать родных яркими тюльпанами, пожелать им уютных вечеров под тёплым одеялом, напомнить о важности быть услышанными или почтить память ушедших в Родительскую субботу.
День тюльпанов.
Накануне Международного женского дня, 7 марта во всём мире отмечается День тюльпанов — праздник, посвящённый одним из самых любимых весенних цветов, которые стали символом пробуждения природы и красоты. Название цветка произошло от персидского слова «тюрбан» — традиционного головного убора народов Востока, которому бутон тюльпана очень напоминает по форме.
В Европу тюльпаны попали в XVI веке, а пик их популярности пришёлся на Голландию XVII века, где разразилась знаменитая «тюльпаномания» — луковицы редких сортов стоили баснословных денег, превышая стоимость золота. Чтобы подарить близким частичку весеннего настроения и поздравить их с этим ярким праздником, выберите открытку с тюльпанами из нашей коллекции.
День тёплого одеяла.
7 марта отмечается неофициальный, но очень уютный праздник — День тёплого одеяла. Это день, когда можно позволить себе замедлиться, завернуться в любимый плед и насладиться домашним теплом и покоем. Особенно актуален этот праздник в начале весны, когда погода ещё нестабильна, а за окном может быть сыро и ветрено. Чтобы пожелать близким уютного вечера и напомнить о важности заботы о себе, отправьте им тёплую открытку из нашей подборки.
День, когда ты будешь услышан (США).
7 марта в США отмечается День, когда ты будешь услышан, созданный специально для поддержки малого бизнеса. Этот праздник был учреждён в 2004 году бизнес-стратегом и маркетологом Шеннон Черри, которая знала, что малому бизнесу часто трудно конкурировать с крупными корпорациями, имеющими огромные маркетинговые бюджеты. Праздник посвящён более чем 145 миллионам малых предприятий США, которые стремятся быть услышанными в шуме, создаваемом крупными корпорациями.
В этот день предпринимателям предлагается пересмотреть свои маркетинговые подходы, изучить тренды в социальных сетях и найти креативные способы заявить о себе. А обычные люди могут поддержать местный бизнес, совершая покупки, оставляя положительные отзывы и рассказывая о нём знакомым. Поддержать знакомых предпринимателей и напомнить им, что их голос важен, можно с помощью открытки из нашей коллекции.
Родительская суббота.
7 марта 2026 года православные христиане отмечают Родительскую субботу — день особого поминовения усопших, который приходится на вторую седмицу Великого поста. Это время, когда Церковь особо молится о всех почивших православных христианах. В период Великого поста не принято проводить обычные заупокойные литургии, поэтому церковь выделила отдельные дни, когда это можно делать.
В этот день верующие посещают храмы, подают записки с именами усопших для поминовения на литургии, ставят свечи за упокой и молятся о своих родных. Традиционным блюдом поминальной трапезы является кутья — каша с мёдом, орехами и сухофруктами. В этот день особенно важно говорить о человеке с теплом, вспоминать его добрые поступки, характер, привычки, которые радовали близких. Лучшим поминовением становится молитва, помощь нуждающимся и добрая память об ушедших. Чтобы почтить память близких и разделить этот особый день с родными, выберите подходящую открытку в нашей подборке.
