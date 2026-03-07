Тюльпаны и родительская суббота

7 марта отмечается неофициальный, но очень уютный праздник — День тёплого одеяла. Это день, когда можно позволить себе замедлиться, завернуться в любимый плед и насладиться домашним теплом и покоем. Особенно актуален этот праздник в начале весны, когда погода ещё нестабильна, а за окном может быть сыро и ветрено. Чтобы пожелать близким уютного вечера и напомнить о важности заботы о себе, отправьте им тёплую открытку из нашей подборки.