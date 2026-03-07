Ричмонд
Певица Kesha осудила использование ее трека в ролике Белого дома про Иран

Певица Kesha возмутилась несанкционированным использованием ее трека Blow в видеозаписи Белого дома с уничтожением целей в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Певица Kesha возмутилась несанкционированным использованием ее трека Blow в видеозаписи Белого дома с уничтожением целей в Иране. Об этом она написала в соцсетях.

По словам певицы, Белый дом использовал ее песню «для разжигания насилия и угрозы войны». Kesha подчеркнула, что не одобряет использование своих треков «для продвижения любого вида насилия».

«Это явное пренебрежение человеческой жизнью и, честно говоря, это нападение на все наши нервные системы противоположно тому, за что я выступаю», — добавила артистка.

Отметим, Kesha не единственная артистка, которая критиковала Белый дом за несанкционированное использование своей музыки. Ранее подобные заявления делали Сабрина Карпентер (после использования ее песни в видео с агентами ICE), Оливия Родриго, Foo Fighters, Селин Дион и другие.

