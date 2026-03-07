Ричмонд
Средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 124 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 124 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать цели на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В небе над территорией Брянской области сбили 29 дронов, по 15 и 11 над Орловской и Белгородской областями соответственно.

Над Рязанской областью уничтожили девять украинских БПЛА, восемь — над Калужской областью.

В небе над Воронежской областью уничтожили семь беспилотников, по шесть — над Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над территорией Республики Крым.

По пять БПЛА сбили над Тульской и Самарской областями, по три — над Липецкой областью и Московским регионом.

В небе над Саратовской и Ульяновской областями уничтожили по два БПЛА, один — над Ивановской областью.

Все воздушные цели относились к самолетному типу.

