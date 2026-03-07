Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт 6 БПЛА

Основной удар на этот раз пришёлся на Брянскую область. Здесь были ликвидированы 29 БПЛА. Ещё 15 дронов уничтожены в Орловской области, 11 в Белгородской, 9 в Рязанской, 8 в Калужской, по 6 в Курской, Ростовской областях и в Крыму, по 5 в Тульской и Самарской, по 3 в Липецкой и Московской, по 2 в Саратовской и Ульяновской, 1 в Ивановской областях.