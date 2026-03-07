Омичи отправили за три года 14 200 посылок бойцам, воюющим в зоне проведении СВО

В УФПС Омской области подчеркнули, что данный отчет не является итоговым — жители региона по-прежнему могут отправлять посылки в зону проведения СВО из любого омского отделения почтовой связи. На отправляемой коробке необходимо написать полное имя адресата, номер его войсковой части и почтовый индекс — 103400. При этом в ведомстве напомнили, что посылку надо показать сотруднику почты открытой, а масса отправления не должна превышать 10 кг. Получить подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно в контакт-центре Почты России по телефону 8−800−100−00−00.