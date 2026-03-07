Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 124 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 124 БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны.

«Средствами ПВО уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы сбили 29 дронов над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, девять — над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской.

По шесть БПЛА перехватили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом, по пять — над Тульской и Самарской, три — над Липецкой.

Еще три беспилотника поразили над Московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, по два — над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

