ПВО ночью уничтожила 124 украинских беспилотника

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 124 БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны.
«Средствами ПВО уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили 29 дронов над Брянской областью, 15 — над Орловской, 11 — над Белгородской, девять — над Рязанской, восемь — над Калужской, семь — над Воронежской.
По шесть БПЛА перехватили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями и Крымом, по пять — над Тульской и Самарской, три — над Липецкой.
Еще три беспилотника поразили над Московским регионом, в том числе один, летевший на столицу, по два — над Саратовской и Ульяновской областями, один — над Ивановской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.