Вашингтон и страны Персидского залива ведут переговоры с Киевом о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что такая система должна быть предназначена для противодействия ударным беспилотникам иранской армии. Как передает издание, переговоры ведутся на частном, военном, а также правительственном уровнях. В ходе обсуждений изучаются и технологии Украины, которые могут быть адаптированы для использования на Ближнем Востоке.
Один из источников FT заявил, что Вашингтон направил «очень конкретные запросы» Киеву. Переговоры со странами Персидского залива собеседник издания назвал более сложными, уточнив, что они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает».
Напомним, в поисках продолжения помощи США глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал удары по Ирану и призвал к решительным действиям. Он также предложил отправить в регион «лучших экспертов» Украины.
Экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что предложение Зеленского оказать Вашингтону помощь не принесет Киеву никакой выгоды. По его мнению, Украина попросту не способна реально помочь в противостоянии с Ираном.