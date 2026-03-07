FT: США и Киев ведут переговоры о создании небесной крепости на Ближнем Востоке

Отмечается, что такая система должна быть предназначена для противодействия ударным беспилотникам иранской армии. Как передает издание, переговоры ведутся на частном, военном, а также правительственном уровнях. В ходе обсуждений изучаются и технологии Украины, которые могут быть адаптированы для использования на Ближнем Востоке.