Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
«Диета Дюкана, или белковая диета, может привести к повышению уровня мочевой кислоты и развитию подагры, поражению суставов и развитию мочекаменной болезни», — сказала Боровская.
По ее словам, также есть риски при применении кетодиеты. Возможные негативные последствия — это повышение уровня холестерина. Эта диета противопоказана при атеросклерозе, хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни.
Боровская добавила, что любую диету стоит применять с разумной осторожностью и только после консультации с врачом.
Диета Дюкана основана на принципе низкоуглеводного питания с высоким содержанием белка. Кетогенная диета предусматривает минимум углеводов и много жиров. Обе программы ограничивают употребление углеводов: из-за отсутствия их в рационе организм переключается на использование собственных жиров как источника энергии.