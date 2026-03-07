Ричмонд
Гастроэнтеролог рассказала об опасных последствиях белковой диеты

Боровская: белковая диета может привести к подагре и мочекаменной болезни.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — РИА Новости. Белковая диета, или диета Дюкана, может привести к развитию подагры, мочекаменной болезни и поражению суставов, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

«Диета Дюкана, или белковая диета, может привести к повышению уровня мочевой кислоты и развитию подагры, поражению суставов и развитию мочекаменной болезни», — сказала Боровская.

По ее словам, также есть риски при применении кетодиеты. Возможные негативные последствия — это повышение уровня холестерина. Эта диета противопоказана при атеросклерозе, хроническом панкреатите и желчнокаменной болезни.

Боровская добавила, что любую диету стоит применять с разумной осторожностью и только после консультации с врачом.

Диета Дюкана основана на принципе низкоуглеводного питания с высоким содержанием белка. Кетогенная диета предусматривает минимум углеводов и много жиров. Обе программы ограничивают употребление углеводов: из-за отсутствия их в рационе организм переключается на использование собственных жиров как источника энергии.