Пелагея, Элджей и Прилучный показали своих мам: 10 семейных фото новосибирских звёзд к 8 Марта

За громкими именами и концертными афишами часто стоят люди, без которых не было бы ни сцены, ни славы. В преддверии 8 Марта «МК в Новосибирске» собрал фотографии мам известных артистов, актёров и блогеров, чьи судьбы так или иначе связаны с сибирской столицей.