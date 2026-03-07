Пелагея, Элджей и Прилучный показали своих мам: 10 семейных фото новосибирских звёзд к 8 Марта

За громкими именами и концертными афишами часто стоят люди, без которых не было бы ни сцены, ни славы. В преддверии 8 Марта «МК в Новосибирске» собрал фотографии мам известных артистов, актёров и блогеров, чьи судьбы так или иначе связаны с сибирской столицей.
Новосибирск подарил стране немало известных имён — от артистов и актёров до блогеров и музыкантов. Среди них певица Пелагея, рэпер Элджей, актёр Павел Прилучный, исполнитель Шура, блогер и певец Давид Манукян, актриса Агния Кузнецова, певец Митя Фомин, актриса Ирина Алфёрова и другие. У каждого из них своя история успеха, но во многих биографиях важное место занимают именно мамы.
Некоторые из них остаются в тени и редко появляются на публике, другие, наоборот, не раз сопровождали своих знаменитых детей на мероприятиях или становились героями семейных фотографий, которые артисты делятся с поклонниками.
В преддверии Международного женского дня «МК в Новосибирске» публикует подборку редких и тёплых кадров: на них новосибирские звёзды рядом со своими мамами — теми, кто стоял у истоков их жизненного пути.