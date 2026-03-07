Ракетный удар Ирана по авианосцу «Авраам Линкольн»: что известно на утро 7 марта

В то же время иранская сторона сообщает о большом числе жертв среди мирного населения. Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что в результате американо-израильских ударов погибли не менее 1332 человек, среди них более 180 детей. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта. Однако и сдаваться страна также не намерена.