Ракетный удар Ирана по авианосцу «Авраам Линкольн»: что известно на утро 7 марта

Иранские военные нанесли второй ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как следует из заявления, все произошло в пятницу, 6 марта. Однако подробности неизвестны. В частности, нет информации о повреждениях на судне.
«Ракетная система ВМС армии запустила ракету класса “земля-море” в сторону американского авианосца “Авраам Линкольн”», — говорится в заявлении.
Немногим ранее сообщалось, что Иран также уничтожил важный объект США, который использовался для наблюдения за югом России. Как отмечал руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев, речь идет о радиолокационной станции. По его словам, уничтожение такого объекта снизило уровень осведомленности Вашингтона о происходящем на Ближнем Востоке.
Кроме того, недавно иранские силы нанесли удары по военным базам США и Израиля. Об этом сообщало агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции. По предоставленным данным, в огне оказались цели от Персидского залива до Тель-Авива. Однако масштаб разрушений также не уточнялся.
Впрочем, этим конфликт Тегерана и Вашингтона не ограничивается. Представитель генерального штаба армии Ирана Абольфазль Шекарчи сообщал, что США применяют даже арсеналы для Третьей мировой войны. Хотя до этого они хранились в резерве.
В свою очередь, Вашингтон уже озвучил последствия ударов по иранским объектам. По данным Центрального командования ВС США, с начала операции было поражено более трех тысяч целей. Кроме того, потоплено или повреждено 43 иранских корабля.
В то же время иранская сторона сообщает о большом числе жертв среди мирного населения. Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что в результате американо-израильских ударов погибли не менее 1332 человек, среди них более 180 детей. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран не стремится к дальнейшей эскалации конфликта. Однако и сдаваться страна также не намерена.