Ветеран из Иркутского округа Иван Валюхов отметил 100-летний юбилей

Война застала его подростком.

Источник: администрация Иркутского округа

7 марта 1926 года в станице Бесстрашная Краснодарского края родился Иван Валюхов. Сегодня он принимает поздравления со своим 100-летием. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутского округа.

Война застала его подростком. 15-летний Иван вместе с мамой и сестрами пережил оккупацию. В 17 лет его призвали на службу. Сначала разбирал укрепления, потом служил в Донецком военном округе. День Победы встретил на границе с Турцией. Домой вернулся только в 1950 году.

— После войны жил в Сочи, там нашел свою будущую жену. Позже семья переехала в Иркутскую область. Много лет Иван Ефимович трудился на железной дороге: работал слесарем, механиком, начальником поезда. Вместе с супругой воспитал трех дочерей и сына. Сейчас ветеран радуется внукам и правнукам, — рассказывают в администрации.

В день юбилея ему желают крепкого здоровья и бодрости духа.