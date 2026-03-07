Ветеран из Иркутского округа Иван Валюхов отметил 100-летний юбилей

Война застала его подростком. 15-летний Иван вместе с мамой и сестрами пережил оккупацию. В 17 лет его призвали на службу. Сначала разбирал укрепления, потом служил в Донецком военном округе. День Победы встретил на границе с Турцией. Домой вернулся только в 1950 году.